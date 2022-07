Minister Vandenbroucke werkt aan wetgeving om elektronische wegwerpsigaret “volledig te verbieden”

Jongeren blijken erg gevoelig voor de aantrekkingskracht van de elektronische wegwerpsigaret. “Scholen trekken bij ons geregeld aan de alarmbel over de populariteit ervan”, zegt Suzanne Gabriëls, expert tabakspreventie bij de Stichting tegen Kanker. “De dingen worden dan ook erg gehaaid richting jongeren gepromoot, onder andere via sociale media: ze hebben hippe kleurtjes en namen, zijn relatief goedkoop, denk aan zo’n 5 à 6 euro.”

In België is de verkoop van e-sigaretten aan minderjarigen nochtans verboden. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) kondigde op vragen vanuit de Franstalige liberalen aan dat er “versterkte controles komen op de verkoop van elektronische wegwerpsigaretten aan minderjarigen”, de verkoop ervan via internet en ook het reclameverbod ervoor, “met bijzondere aandacht voor de reclame via online kanalen”, aldus nog Vandenbroucke. Gabriëls: “Denk aan reclame die vape-bedrijven maken via het bij jongeren erg populaire TikTok.”

De strengere controles zijn maar een tussenstation. Vandenbroucke werkt aan wetgeving om de elektronische wegwerpsigaret in ons land “volledig te verbieden, zowel diegene met als zonder nicotine omdat ze geen enkele plaats hebben binnen ons rookontmoedigingsbeleid.”

Eerder maakte federaal milieuminister Zakia Khattabi (Ecolo) zich al zorgen over de populariteit van e-sigaretten: deze bevatten immers heel wat plastic en ook een batterij, die in principe niet in de gewone huisvuilzak mag verdwijnen.