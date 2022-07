Rechter wijst verzoek van Amber Heard af om smaadproces nietig te verklaren

De advocaten van Heard hadden eerder deze maand een motie ingediend met de vraag om het vonnis van de smaadzaak tussen Heard en Depp te vernietigen of de zaak nietig te verklaren. Haar advocaten gaven daarvoor verschillende redenen, daaronder ook de discussie over een “verkeerd jurylid”.

“Mevrouw Heard heeft het recht om op een basisbescherming te vertrouwen, zoals die in de Virginia Code staat, namelijk dat de juryleden in dit proces effectief opgeroepen zijn om een juryplicht te vervullen”, stond te lezen in het verzoek dat werd ingediend door haar juridische team. “In dit geval lijkt het erop dat jurylid nummer vijftien niet hetzelfde individu was als vermeld in het jurypanel. Een eerlijk proces voor mevrouw Heard kwam daardoor in het gedrang. In deze omstandigheden zou het proces nietig verklaard moeten worden en een nieuwe rechtszaak dient bevolen te worden.”

De rechtbank wees dat verzoek van het team van Heard woensdag af en verduidelijkte dat de zaak rond het ‘verkeerde jurylid’ irrelevant was. “Het jurylid werd doorgelicht, zat gedurende het hele proces, beraadslaagde en kwam tot een vonnis,” schreef de rechter. “Het enige bewijs voor dit hof is dat dit jurylid en alle juryleden hun eed, de instructies van het hof en de bevelen hebben opgevolgd. Dit hof is gebonden aan de competente beslissing van de jury.”

Heard werd op 1 juni veroordeeld voor smaad en moet tien miljoen dollar aan schadevergoeding betalen aan haar ex-man. Ze schreef in 2018 een opiniestuk in The Washington Post, waarin ze zich uitte als slachtoffer van huiselijk geweld. Hoewel Depp niet vermeld werd, was het volgens de Pirates of the Carribean-acteur toch duidelijk dat ze hem bedoelde en ondervond zijn reputatie en carrière schade.

