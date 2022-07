Biden zou “niet teleurgesteld zijn” met een rematch tegen Trump in 2024

De Amerikaanse president Joe Biden is er van overtuigd dat hij Donald Trump opnieuw zou verslaan moest er een rematch komen tussen de twee bij de presidentsverkiezingen van 2024. Al is Biden nog niet zeker of hij zich opnieuw kandidaat zal stellen.

“Ik doe geen voorspellingen. Maar ik zou niet teleurgesteld zijn”, zei Biden tijdens een interview met de Israëlische zender Channel 12 toen hij gevraagd werd of hij een voorspelling wou doen over een mogelijke rematch tussen hem en Donald Trump bij de volgende presidentsverkiezingen.

Biden zei dat een van de belangrijke redenen waarom hij zich verkiesbaar stelde het verenigen van het land was, maar gaf toe dat hij dat doel nog steeds niet heeft bereikt. Op de vraag of het afmaken van die taak zijn campagne zal zijn voor herverkiezing, antwoordde de president: “Oh, nee. Dat was mijn oorspronkelijke campagne. Dus, we zullen zien.”

Het is niet de eerste keer dat Biden zelfverzekerd is over zo’n nieuwe confrontatie met Trump. In maart zei hij al dat hij bij de volgende verkiezingen “erg gelukkig zou zijn als diezelfde man het tegen hem zou opnemen.”

(sgg)