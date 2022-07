Met aanvallende weelde naar de Supercup: aan Carl Hoefkens om de puzzel te leggen bij Club Brugge

In het offensieve compartiment heeft Club Brugge voorlopig opties zat. Lang en De Ketelaere? Stonden gewoon aan de aftrap. Jutgla? Trof opnieuw twee keer raak. En dan was er nog het debuut en een prima assist van Larin. Club Brugge trekt – in afwachting van enkele toptransfers – met een aanvallende weelde en een vlotte oefenzege richting de Supercup en de seizoenstart. Aan Hoefkens om de puzzel te leggen.