Union houdt nu ook Portugese topclub Sporting CP in bedwang en blijft ongeslagen in voorbereiding

Is Union klaar voor de voorrondes van de Champions League? Nadat het eerder al Brighton in bedwang hield (0-0), dwong het nu ook een gelijkspel af tegen de Portugese topclub Sporting CP: 1-1. Ross Sykes eiste een hoofdrol op met een penaltyfout en een doelpunt.

Na een dik kwartier kwam de Belgische vicekampioen al goed weg in Portugal wanneer Marcus Edwards de paal trof, maar het bleek slechts uitstel van executie: twee minuten later ging de bal op de stip na een penaltyfout van nieuwkomer Ross Sykes, en Pedro Porro liet de unieke kans niet onbenut: 1-0. Union zag af, want enkele minuten later was het bijna weer prijs: gelukkig voor de Brusselaars behoedde Pirard Union van een dubbele achterstand.

Ook nadien bleven de Portugezen baas, al kreeg de thuisploeg op slag van rust bijna het deksel op de neus: Dennis Eckert Ayensa scoorde, maar het doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. 1-0 aan de rust.

Karel Geraerts bracht na de rust Casper Nielsen en Senne Lynen tussen de lijnen, en dat zorgde meteen voor een nieuwe dynamiek: na nog geen vijf minuten maakte verdediger Sykes zijn penaltyfout goed door de gelijkmaker tegen de touwen te werken.

Verder dan die gelijkmaker kwam Union niet, al konden ook de Portugezen geen tweede keer scoren. 1-1 eindstand dus, een resultaat waarmee ze bij Union zeker zullen kunnen leven.

Union oefende in België al tegen Rebecquoise (1-3), Deinze (0-1) en Union Luxembourg (2-2), maar de Brusselaars wilden ook een paar testen met het oog op de derde voorrondes van de Champions League (loting op 18 juli). Daarom trekt het drie keer naar het buitenland: op 9 juli oefende het al in Engeland tegen Brighton (0-0), en nu trok het dus naar Portugal om er Sporting CP te bekampen. Ook de volgende tegenstander is er eentje van hoog niveau: Feyenoord, vorig seizoen nog finalist in de Conference League. Door drie oefenwedstrijden in het buitenland af te werken hoopt Union al wat gewoon te worden aan de Europese trips die hen dit seizoen te wachten staan. Sneuvelt Union in de voorrondes van de Champions League, dan wacht de groepsfase van de Europa League.

Opstelling Union: Pirard, Van der Heyden (Boone 75’), Sykes, Burgess (Kandouss 75’), Nieuwkoop (Nielsen 46’), Puertas (Lynen 46’),Lazare (Teuma 60’) Adingra (François 60’), Lapoussin (Dony 60’), Ayensa (Salah 75’), Vanzeir (Ziani 60’).