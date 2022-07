Is jouw baas een zeemeeuw, een paternalist of een inquisiteur? Zo herken je een ‘slechte chef’ en dit kan je eraan doen

Het aantal werknemers dat kampt met een burn-out is volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen met 66 procent gestegen tussen 2018 en 2021. Nederlands auteur Bart Groothuis denkt dat veel van hen niet ziek zijn van het werk, maar wel van hun baas. In zijn nieuw boek ‘Ziek van je baas?’ onderscheidt hij 34 soorten slechte bazen. Hij pikt er vijf belangrijke uit voor ons en voegt er meteen aan toe wat je als werknemer kunt doen om een ‘druk-druk-drukmanager’ of ‘zeemeeuw’ te overleven en er een betere baas van te maken.