Tweede keer op korte tijd dat stalker dodelijk kon toeslaan: “We sluiten zulke mensen veel te weinig preventief op”

Eric V. (56), de man die aangehouden is voor de moord op zijn ex Marly Schapendonk (35) en haar neef Martinus Van De Sande (40), was gekend bij de politie. Al twee keer legde ze een klacht neer, omdat hij haar achtervolgde en bespioneerde. Het is de tweede keer op korte tijd, dat een stalker gekend is en toch dodelijk kan toeslaan. “We sluiten zulke mensen veel te weinig preventief op.”