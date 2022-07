Daniëlle van de Donk bezorgt Oranje met schitterende knal eerste driepunter op EK vrouwenvoetbal

Medefavoriet Nederland heeft in zijn tweede wedstrijd op dit EK dan toch zijn eerste driepunter gepakt. Al had het daar meer moeite voor nodig dan verwacht.

Oranje begon nochtans sterk aan de wedstrijd. Al na zeven minuten stond het 1-0. Sherida Spitse schilderde een hoekschop perfect op het hoofd van Damaris Egurrola die haar eerste doelpunt voor de Nederlandse nationale ploeg kon maken.

De Nederlandse vrouwen roken bloed en gingen nog wat harder met hun voet op het gaspedaal staan. Na een kwartier keek Portugal al tegen een dubbele achterstand aan. Na een nieuwe hoekschop werd de bal niet goed weggewerkt. Na enkele ommetjes kwam de bal op het hoofd van Stefanie van der Gragt terecht, die de bal makkelijk binnenkopte: 2-0.

Een dubbele achterstand bij de rust was niet het scenario waar de Portugese vrouwen voor getekend hadden. Portugal zette nog een klein slotoffensief in en dat loonde. Egurrola haalde Jéssica Silva onderuit in het strafschopgebied. Carole Costa bleef ijzig kalm en zette de elfmeter om.

© ISOPIX

Spektakel na de pauze

Ook na de rust kregen we opnieuw spektakel te zien. De tweede helft was nog niet op gang getrapt, of de bal hing al tegen de touwen. Costa, die net voor de rust nog de doelpuntenmaakster van de dienst was, nam nu de rol van aangeefster op zich. Haar voorzet kwam precies op het hoofd van Diana Silva terecht, die niet meer kon missen.

Lang konden de Portugese vrouwen niet genieten van de gelijkmaker. Roord bracht Oranje opnieuw op voorsprong. Uit buitenspelpositie weliswaar. De VAR greep dan ook terecht in. Het zou echter uitstel van executie zijn. Lieke Martens zag Daniëlle van de Donk lopen en die twijfelde niet. Het afstandsschot van de Nederlandse verdween enig mooi in doel, meteen goed voor de 3-2-eindcijfers. Dankzij de zege staat Nederland nu gedeeld aan de leiding met Zweden. Beide landen hebben vier punten. Portugal en Zwitserland volgen met slechts één puntje.