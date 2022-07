Christian Brüls stuurt kat naar oefenmatch STVV

STVV-middenvelder Christian Brüls is gisteren niet komen opdagen voor de oefenmatch tegen Seraing. De sterkhouder van de Kanaries maakte eind vorig seizoen al duidelijk dat hij niet met nog maar één seizoen contract de nieuwe competitie wilde beginnen. Over een contractverlenging werd nog geen akkoord gevonden, waarop Brüls een statement maakte en zijn kat stuurde.

Hij zwaait met concrete interesse van een andere ploeg, die hem betere salarisvoorwaarden wil bieden. In de wandelgangen circuleert de naam van Standard, waar Brüls in het seizoen 2015-2016 al actief was. Bij STVV hebben ze tot op heden echter geen concreet bod ontvangen.