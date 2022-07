“Bedankt aan de Vlamingen, ze hebben ons gevoed”: wij gingen terug naar Pepinster, een jaar na de ramp

Pepinster, het Waalse dorpje dat toen nog onbekend in de oren klonk, leek in juli 2021 plots het einde van de wereld te zijn. Er werd gewaarschuwd voor wateroverlast, maar niemand die dacht dat het zo rampzalig zou worden: auto’s die als bootjes wegdreven, huizen die instortten en mensen die urenlang op hun daken zaten te wachten op hulp. De beelden zullen voor altijd op ons netvlies gebrand blijven. Een jaar later trok onze reporter opnieuw naar het stadje aan de Vesder, op zoek naar de mensen die het allemaal van heel dichtbij meemaakten.