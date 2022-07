Al 2.800 hectare bos in vlammen opgegaan in Gironde

In het Franse departement Gironde blijft de brandweer strijden tegen twee bosbranden. Er is al bijna 2.800 hectare bos verwoest.

De brandweer verwacht nog veel werk te hebben om de branden onder controle te krijgen. Het vuur brak dinsdagnamiddag uit.

In Landiras, een dunbevolkt gebied op een veertigtal kilometer van Bordeaux is 1.550 hectare al in vlammen opgegaan. De tweede brand woedt bij de kustplaats La Teste-de-Buch. Daar is al 1.250 hectare vernield, vlak bij de bekende Duin van Pilat. De toeristische trekpleister is uitzonderlijk gesloten voor het publiek en 5 kampeerterreinen met 6.000 gasten werden ontruimd.

Honderden brandweermannen zijn in de weer om het vuur te blussen. Er kwam versterking uit heel Frankrijk.

De regio wordt getroffen door de tweede hittegolf in een maand tijd. In 7 Franse departementen geldt een verhoogde waakzaamheid wegens de hitte.

