Coronavaccin Novavax krijgt groen licht in VS

Het vaccin van het Amerikaanse bedrijf is al beschikbaar in tientallen andere landen, waaronder ook België. In de VS waren nog maar drie coronavaccins beschikbaar: van Pfizer, Moderna en Johnson & Johnson. Het vaccin van Johnson & Johnson is wel maar beperkt inzetbaar wegens risico op tromboses.

De noodtoelating voor Novavax maakt dat Amerikanen die nog niet werden gevaccineerd, binnenkort – ook de gezondheidsdienst CDC moet nog groen licht geven – een bijkomende optie krijgen. Het Novavax-vaccin werkt volgens een andere, meer klassieke, technologie dan de Messenger-RNA-vaccins van Pfizer en Moderna. Over die laatste vaccins doen veel complottheorieën de ronde.

De vaccinatiegraad onder volwassen Amerikanen is blijven hangen rond 77 procent.

De Amerikaanse overheid kondigde deze week aan dat ze 3,2 miljoen dosissen heeft besteld van het Novavax-vaccin. Er zijn twee dosissen nodig voor de vaccinatie.