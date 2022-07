“Compleet van de pot gerukt”: ondernemersorganisatie vreest dat Molenbeekse taks op zelfscankassa’s druppel is voor supermarkten

De belasting van 5.600 euro per zelfscankassa die supermarkten in Sint-Jans-Molenbeek dit jaar zullen moeten betalen is “compleet van de pot gerukt”, vindt ondernemersorganisatie Buurtsuper.be. Eerder deze week zette de Molenbeekse gemeenteraad het licht op groen voor deze taks, en Buurtsuper vraagt nu die beslissing te herzien of minstens een uitzondering te maken voor zelfstandige supermarkten. Deze belasting kan de druppel zijn voor deze supermarkten, vreest Buurtsuper.