Het is nog slechts een kwestie van tijd alvorens KRC Genk met Nicolas Castro haar eerste zomeraanwinst beet heeft, en het lijkt meteen eentje van een flink kaliber. De 21-jarige middenvelder komt over van Newell’s Old Boys in zijn thuisland Argentinië, waar hij als een groot talent wordt gezien. Castro moet in de Cegeka Arena het vertrek van Kristian Thorstvedt opvangen.