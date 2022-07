Toekomst van Italiaanse premier Draghi op het spel door stemming over steunmaatregelen

In Italië stemt het parlement donderdag over een hulppakket om de hoge energieprijzen op te vangen. De Vijfsterrenbeweging, de rechtse anti-establishmentpartij die mee in de regering zit, heeft aangekondigd tegen het plan te stemmen. Premier Mario Draghi liet eerder al verstaan dat hij zijn ontslag zou indienen indien zijn coalitiepartner de stemming boycot.