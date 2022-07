Vertrouwenscentra Kindermishandeling ontvingen recordaantal meldingen in 2021

In 2021 ontvingen de Vertrouwenscentra Kindermishandeling 7.535 meldingen over 10.070 kinderen en jongeren. Een recordaantal, zo blijkt donderdag uit het jaarverslag van de zes Vertrouwenscentra en het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.

Het aantal meldingen steeg vorig jaar met vijf procent ten opzichte van 2020. Het was ook voor het eerst dat de Vertrouwenscentra de kaap van 10.000 bereikte kinderen in Vlaanderen en Brussel wist te overschrijden.

“Kinderen en jongeren stonden er in 2021 vaker alleen voor en de spanningen in gezinnen en incidentie van kindermishandeling namen vermoedelijk toe”, verklaart Tim Stroobants, directeur van het VECK. “Leerkrachten, jeugdwerkers, zorg- en hulpverleners en anderen konden tegelijkertijd minder in contact treden met hen.”

De meldingen gaan vooral over emotionele mishandeling of verwaarlozing (36 procent), lichamelijke mishandeling of verwaarlozing (28 procent) en seksueel misbruik (17 procent). Het vaakst kwam de melding vanuit de opvang, schoolse en buitenschoolse voorzieningen, de gezondheidszorg, de nabije omgeving van het kind of vanuit welzijnsorganisaties.

“Het loont dat er al vele jaren actief wordt ingezet op goede samenwerkingen met sectoren die in nauw contact staan met kinderen, jongeren en hun omgeving zoals onderwijs, gezondheidszorg, hulplijn 1712 en andere welzijnsorganisaties”, aldus Stroobants.

Opvallend in het geïntegreerde jaarverslag is de opstart van de Echo-lotgenotenwerking voor overlevers van kindermishandeling in 2021. Op enkele maanden tijd groeide die werking uit tot meer dan zestig leden en ze blijft groeien. Daarnaast kreeg de chatbox Nupraatikerover.be voor minderjarigen en jongvolwassenen ook 28 procent meer oproepen, goed voor een totaal van 574 oproepen.