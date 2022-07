Verliest Manchester United Cristiano Ronaldo dan toch? Saudische club probeert Portugees te verleiden met duizelingwekkend bod

Blijft Cristiano Ronaldo bij Manchester United, of trekt hij toch naar een nieuwe club? De voorbije weken doken meer en meer geruchten op over een vertrek van de Portugees. Heel wat ploegen toonden ook al interesse. Aan dat lijstje mag nu ook een een club uit Saudi-Arabië worden toegevoegd. De Saudi’s zouden een duizelingwekkend bod hebben uitgebracht op de Portugees ter waarde van 300 miljoen euro. Ronaldo zou volgens het Spaanse AS het bod wel naast zich hebben neergelegd.