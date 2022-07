Eilanden in Stille Oceaan roepen op tot “dringende en onmiddellijke” actie rond het klimaat

De eilanden in de Stille Oceaan roepen donderdag op tot wereldwijde “dringende en onmiddellijke” actie tegen de klimaatopwarming. De tijd dringt om “worstcasescenario’s” te vermijden waarbij hun landen, waarvan er veel net boven de zeespiegel liggen, overstromen of onbewoonbaar worden door steeds hevig wordende stormen.

De leiders van de eilandstaten zitten samen in Suva, de hoofdstad van Fiji, voor een top. Het gaat om de belangrijkste editie van het “Forum van eilanden in de Stille Oceaan” in jaren: de klimaatverandering zet de eilanden steeds meer onder druk en het is de eerste bijeenkomst sinds het uitbreken van de coronapandemie. “We bevinden ons op de eerste lijn tegenover de nefaste effecten van de klimaatverandering”, aldus de leiders in een strategische nota voor 2050, die na drie dagen van gesprekken werd aangenomen.

De top vindt ook plaats te midden van geopolitieke spanningen in de regio, met name tussen de Verenigde Staten en China. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris kondigde in een videoboodschap aan dat de VS twee nieuwe ambassades zullen openen op Tonga en Kiribati, een regionale gezant zullen aanduiden en 600 miljoen dollar extra in de regio zullen injecteren. En ook China steekt zijn ambities in de regio niet onder stoelen of banken, door zijn staatsbedrijven er te vestigen en een chequeboekdiplomatie toe te passen.

Peking heeft dit jaar bovendien een veiligheidsakkoord ondertekend met de Salomonseilanden. Premier Manasseh Sogavare verzekerde aan zijn regionale partners dat zijn land geen buitenlandse militaire basis zal aanvaarden. Dat zou van de Salomonseiland een “vijand” maken in de regio en een mogelijk doelwit voor aanvallen.

De eilanden benadrukken vanwege de verhoogde druk vanuit China ook dat ze vasthouden aan de democratie en de internationale orde “gebaseerd op regels”.