Zorgnet-Icuro trekt aan alarmbel over “ontoereikende” financiering Vlaamse ziekenhuizen

Uit de evaluatie die Zorgnet-Icuro van het Vlaamse financieringssysteem maakte, blijkt dat de investeringen jaar na jaar dalen. “De indexeringsmechanismen volgen het tempo van de inflatie niet, de stijgende bouwkosten worden niet in rekening genomen en de opgelegde normen nemen toe. Het gevolg is dat de ziekenhuisinfrastructuur in Vlaanderen snel veroudert.” Op die manier wordt een rem gezet op innovatie, duurzaamheid en energiezuinig bouwen, luidt het. “Op termijn is dat heel nefast voor de kwaliteit van de zorg.”

Het instandhoudingsforfait dat alle ziekenhuizen ontvangen om de bestaande gebouwen te onderhouden, volstaat volgens Zorgnet-Icuro niet om de reële kosten structureel te dekken. Bovendien wordt het forfait in 2023 om besparingsredenen niet geïndexeerd.

Over het strategisch forfait voor nieuwbouw en verbouwingen is de Vlaamse regering – die enkel ‘precaire’ dossiers goedkeurde – dan weer “onduidelijk en niet-transparant”, waardoor veel ziekenhuizen moeilijk een langetermijnplan voor hun infrastructuur kunnen uitwerken, zegt gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro Margot Cloet. “Met zo’n aanpak kan je een zorgsysteem onmogelijk op niveau houden en uitbouwen, integendeel. Weinig ziekenhuizen kunnen een nieuwbouw met eigen middelen financieren.”

Concreet vraagt ze een helder plan voor de komende tien jaar zodat elk ziekenhuis weet welke werken het wanneer kan uitvoeren en over welke budgetten het de komende jaren zal beschikken.