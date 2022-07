Premier van Estland neemt ontslag om nieuwe regering te vormen

In Estland heeft premier Kaja Kallas het ontslag van haar regering aangeboden. Dat meldt ze in een persbericht op de website van de regering. Vrijdag vindt in het parlement een bijzondere zitting plaats, waarin ze een mandaat zal vragen om een nieuwe coalitie te vormen met de kleine christendemocratische partij Isamaa (‘Vaderland’) en de Sociaaldemocratische Partij.

Kallas zette de Centrumpartij, haar coalitiepartner, begin juni uit de regering omdat die de kant van een extreemrechtse groep in het parlement gekozen had om een hervorming van het basisonderwijs tegen te gaan. Die ging over het verplichten van het Ests in de scholen, terwijl bijna een kwart van de bevolking in Estland van Russische afkomst is, schrijft persagentschap Reuters.

Kallas’ liberale Hervormingspartij begon daarop coalitiegesprekken met Isamaa en de sociaaldemocraten. De coalitie telt 56 zetels in het 101 zetels tellende parlement.

De premier heeft donderdag, zoals de grondwet dat voorschrijft, ook de president op de hoogte brengen over haar beslissing. Het parlement stemt vrijdag over de nieuwe coalitie. De volgende verkiezingen in Estland zijn gepland voor maart 2023.