Rector Herman Van Goethem vraagt begrip na videoheisa en brand UAntwerpen: “Laat ons nu even met rust, zou ik willen vragen”

Antwerpen

Terwijl zijn universiteit in brand stond, lag rector Herman Van Goethem ook figuurlijk onder vuur. Zijn reactie op een uitgelekt filmpje waarin personeelsleden zich uitlaten over diversiteit, werd geïnterpreteerd als een aanval op de vrije meningsuiting. Een week na de brand vindt hij het tijd om de puntjes op de i te zetten: “Veel mensen hebben me niet begrepen, dus moet ik het nog eens uitleggen.”