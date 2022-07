Verdwijningszaak in VS kent dramatisch einde: man en zijn drie jonge kinderen dood teruggevonden in meer

In de Amerikaanse staat Indiana heeft een verdwijningszaak een dramatisch einde gekend: een man en zijn drie jonge kinderen werden er dood teruggevonden in een meer.

Kyle Moorman (27) en zijn drie jonge kinderen – Kyle Jr. (5), Kyannah (2) en Kyran (1) – waren vermist sinds 6 juli. De man had tegen andere familieleden gezegd dat ze gingen vissen, maar het viertal was daarna spoorloos verdwenen.

Hun lichamen werden woensdag teruggevonden in een gezonken wagen, nadat de brandweer het meer doorzocht met sonar. Het gaat om dezelfde wagen als die waarin Moorman en zijn kinderen voor het laatst gezien werden.

Het is niet duidelijk hoe het viertal om het leven is gekomen, de politie is een onderzoek geopend. Volgens een zus van Moorman ging haar broer wel vaker vissen aan het meer in kwestie.