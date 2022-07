Oeps! Reservespeler lekt per ongeluk nieuw thuisshirt van Club Brugge

Het nieuwe shirt van Club Brugge is uitgelekt. Normaal zouden de Bruggelingen pas morgen bekendmaken in welk tenue ze het komende seizoen zouden aantreden in het Jan Breydelstadion, maar reservespeler Abakar Sylla had zich blijkbaar van datum vergist. De jonge Ivoriaan postte vol trots een foto van zichzelf in het nieuwe shirt op sociale media.

Club Brugge stelt normaal gezien morgen pas zijn nieuwe thuisshirt voor. De Bruggelingen speelden hun hele voorbereiding in het wit uitshirt, maar komen nu in de Supercup voor het eerst in blauw en zwart aan de aftrap.

Reservespeler Abakar Sylla had zich blijkbaar van datum vergist. De 19-jarige Ivoriaan maakte vorige seizoen zijn debuut voor Club Brugge en postte vol trots een foto van zichzelf in het nieuwe shirt op zijn Instagram. Een dag te vroeg dus. De Ivoriaan verwijderde daarna snel de foto, maar ondertussen was de geest al uit de fles.

Blauw-zwart blijft dus vasthouden aan de vertrouwde kleuren waarmee het de afgelopen jaren zoveel succes heeft geboekt.