Ex-programmeur van CIA schuldig bevonden aan doorspelen documenten aan Wikileaks

Een federale rechtbank in de Amerikaanse staat New York heeft een voormalige medewerker van de Amerikaanse geheime dienst CIA woensdag schuldig bevonden aan negen aanklachten over het doorspelen van geheime documenten aan Wikileaks. Dat melden Amerikaanse media. De man riskeert nu tot tachtig jaar gevangenisstraf. Openbaar aanklager Damian Williams gewaagde van “een van de meest brutale en ernstigste gevallen van spionage in de geschiedenis van de VS”.

In maart 2017 gaf Wikileaks duizenden pagina’s met vertrouwelijke documenten vrij, waaruit bleek dat de CIA een eigen programmeerteam had opgezet om verdachten gericht te bespioneren via onder meer zwakke plekken in smartphones, computers, en televisies.

Bij een grootscheepse zoekactie stootten onderzoekers volgens het ministerie van Justitie op een 33-jarige man die tot 2016 als software-engineer bij de CIA had gewerkt aan het ontwikkelen van spionageprogramma’s. Hij werd in 2018 onder meer beschuldigd van het onrechtmatig verkrijgen van nationale defensie-informatie en het onrechtmatig delen daarvan.

In 2020 eindigde een rechtszaak tegen de man in een schuldigverklaring aan minachting van de rechtbank en valse verklaringen aan de FBI. De jury kon het echter niet eens worden over acht andere, ernstiger aanklachten. Daarom kwam het nu tot een nieuw proces.

Volgens de aanklager gaf de programmeur de documenten door uit ongenoegen over het feit dat de CIA zijn klachten over de arbeidsomstandigheden had genegeerd.

In een ander, nog lopend, proces staat de 33-jarige terecht voor het bezit van kinderpornografie. Tijdens een huiszoeking zouden speurders dergelijke bestanden op zijn computer hebben gevonden. De man pleit onschuldig in die zaak.