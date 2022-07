Manifestanten in Sri Lanka kondigen vertrek uit bezette gebouwen aan: “Maar we zetten onze strijd verder”

In Sri Lanka hebben de demonstranten die al dagen protesteren tegen de regering, aangekondigd dat ze de gebouwen die ze bezetten zullen verlaten.

“We trekken ons onmiddellijk vreedzaam terug uit het presidentieel paleis, de presidentiële administratie en de kantoren van de premier, maar we zetten onze strijd voort”, zei een woordvoerder van de manifestanten. Enkele uren voor de aankondiging hield de politie nog manifestanten tegen die het parlement probeerden binnen te dringen.

In de hoofdstad Colombo vinden al sinds het weekend zware protesten plaats. Manifestanten bestormden het presidentieel paleis en het kantoor van het premier, en staken de privéwoning van de premier in brand. De manifestanten eisen het ontslag van president Gotabaya Rajapaksa en premier Ranil Wickremesinghe, die volgens hen verantwoordelijk zijn voor de diepe economische en politieke crisis in het land.

Bij de confrontaties tussen de manifestanten en de ordediensten raakten al meer dan tachtig mensen gewond. Eén man kwam om het leven toen hij verstikt werd door traangas.

Chaos

President Rajapaksa verliet het land woensdag, en stelde Wickremesinghe aan als interim-president. Die liet inmiddels weten snel een consensuskandidaat als premier te willen aanstellen.

Het blijft ondertussen wachten op het ontslag van Rajapaksa. Hij beloofde vorige week dat hij woensdag zou opstappen, maar dat is nog niet officieel gebeurd. Donderdag raakte bekend dat de president de Malediven heeft verlaten, waarnaar hij woensdag gevlucht was, en naar Singapore gereisd is.