Als de Russen het ene gebied innemen, heroveren de Oekraïners het andere. De oorlog in Oekraïne zit momenteel een beetje in een patstelling en volgens experts zal daar de komende weken weinig verandering in komen. “Al tikt de tijd wel weg in het voordeel van Vladimir Poetin”, luidt het eensgezind. “De komende herfst en winter worden mogelijk cruciaal.”