Europese Commissie verwacht beduidend lagere economische groei in 2023

De Europese Commissie heeft de economische groeiprognoses voor komend jaar neerwaarts bijgesteld. In vergelijking met haar voorspellingen van mei zou de economie van de eurozone in 2023 slechts met 1,4 in plaats van met 2,3 procent groeien. De Belgische groeiverwachting voor volgend jaar wordt herzien van 1,8 naar 1,3 procent. De torenhoge inflatie zou in de loop van volgend jaar wel dalen.