Koning Filip herdenkt slachtoffers van overstromingen een jaar na de stortvloed

Precies een jaar geleden was het hele land er getuige van hoe een stortvloed dodelijke overstromingen veroorzaakte in delen van Wallonië. Vooral Luik werd hard getroffen, de sporen daarvan zijn een jaar later nog duidelijk zichtbaar. Koning Filip bracht donderdag een bezoek aan de getroffen gebieden en herdacht de slachtoffers van de ramp in de Luikse voorstad Chênée.