Kristian Thorstvedt (23) verlaat RC Genk voor het Italiaanse Sassuolo. Met de 10 miljoen euro die de Noor opbrengt, duikt hij de top tien uitgaande transfers in de clubgeschiedenis binnen. Een nieuw staaltje koopmanschap van Director of Football Dimitri de Condé. “Spelers verkopen is ons model, maar mag niet het doel worden.”