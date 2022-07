Auto geplet tussen twee vrachtwagens: R4/Kanaalstraat richting Gent helemaal dicht

De aanrijding gebeurde langs de R4/Kanaalstraat in de richting Gent net tussen het kruispunt met de Leegstraat en dit met de Rijkswachtlaan. De kleine personenwagen raakte rond 10 uur geplet tussen twee vrachtwagens. Dit ongeval blokkeerde de twee rijstroken van de R4 zodat al het verkeer richting Gent moest omrijden via het gemeentecentrum of via de E34 en de afrit naar het OCAS-kruispunt. Momenteel is de weg nog dicht tot de takelwerken voltooid zijn.