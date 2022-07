Aantal besmettingen met coronavirus onder werkende bevolking nog eens verdubbeld

Het aantal besmettingen met het coronavirus onder de werkende bevolking is de laatste twee weken verdubbeld tegenover de twee weken daarvoor. Dat blijkt uit het tweewekelijks rapport van professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven), dat het aantal besmettingen in de verschillende economische sectoren vergelijkt. Ook in de vorige periode werd al een verdubbeling opgetekend.

De gegevens bespreken de periode van 28 juni tot en met 11 juli. Ten opzichte van de vorige periode, die van 14 tot en met 27 juni liep, is de incidentie verdubbeld: het gaat van 476 naar 951. De incidentie geeft het aantal geregistreerde besmettingen weer in de laatste veertien dagen per 100.000 inwoners.

In de algemene bevolking is de incidentie gestegen van 355 tot 694. Ook in de algemene bevolking gaan de besmettingen dus snel omhoog, maar onder de werkenden gebeurt de stijging nog iets sneller.

Sector

De sectoren waar het meest virus rondwaart, zijn de klassieke sectoren waar veel nauw contact is tussen personen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de zorgsector, zoals ziekenhuizen, en de sociale sector, zoals OCMW’s. Ook de luchtvaartsector en het publiek transport staan bovenaan de lijst met meeste besmettingen.

Opvallend: ook verschillende productiebedrijven en overheidsafdelingen kampen met een verhoogd aantal besmettingen. De incidenties gaan tot drie keer boven die van de algemene bevolking en tot twee keer boven die van de werkenden. Professor Godderis wijt deze hoge incidenties eerder aan enkele uitbraken dan aan een structurele toename in besmettingen.

In enkele sectoren lijkt de stijging wel onder controle. Dit zijn sectoren als het onderwijs, de kunst, amusement en recreatie en groot- en detailhandel.