OPROEP. Ben jij zelf ook bewust maagd gebleven tot na je 20ste?

Een deelneemster van Love Island is 20 en nog maagd. Ze is daarmee lang niet de enige: nogal wat jongeren kiezen ervoor om te wachten met hun eerste keer seks. Omdat ze zich niet goed in hun vel voelen, omdat ze eerst een serieuze relatie willen. Of gewoon, omdat het er niet van komt. Ben jij zelf ook ouder dan twintig en bewust maagd gebleven, en wil je daarover getuigen in Het Nieuwsblad? Laat het ons weten!