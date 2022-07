Bosbranden vernietigen 3.700 hectare in Franse Gironde: “Situatie stabiel, maar vuur is nog niet onder controle”

De twee bosbranden die sinds dinsdag woeden in het zuidwestelijke Franse departement Gironde, hebben al 3.700 hectare grond vernietigd, waarvan 2.000 in de gemeente Landiras, die op 40 kilometer ten zuiden van Bordeaux ligt. Daar is de situatie “stabiel, hoewel het vuur nog niet onder controle is”, liet het lokaal bestuur donderdag weten.

Zowat 2.100 hectare dennebomen zijn in de regio Landiras in vlammen opgegaan. In het bos van La Teste-de-Buch, een gemeente in het oosten van het departement, is 1.600 hectare bos vernietigd. De baai van Acrachon, waar de gemeente ligt, is uitzonderlijk gesloten voor het publiek. In een woonwijk uit het dorp Cazaux zijn intussen 60 mensen geëvacueerd, aldus het lokaal bestuur. Eerder moesten dinsdagnacht al 6.000 mensen evacueren uit campings in de regio.

De situatie in La Teste-de-Buch is “nog altijd onzeker door de toegangsproblemen”. Volgens de brandweermannen zijn er verschillende zaken die het blussen bemoeilijken. Zo is er een wisselende wind, is het erg warm, en woedt de brand in een bos dat op een duinrug is geplant en niet onderhouden is.

De bosbranden woeden er sinds maandag, toen een hittegolf toesloeg in het land. Er zijn tot dusver geen slachtoffers. Volgens het lokaal bestuur van Gironde kan de temperatuur in het departement donderdag oplopen tot 38 graden Celsius. Er geldt sinds dinsdag een code oranje voor de regio.