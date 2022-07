Vijf speelsters om naar uit te kijken bij Frankrijk, de tweede EK-tegenstander van de Red Flames: van recordwinnaar tot duurste doelvrouw ooit

Met Quatorze Juillet is het vandaag de Franse nationale feestdag. De Fransen (FIFA 3) hopen dus op vuurwerk, terwijl de Red Flames (FIFA 19) vanavond om 21u00 Belgische tijd hopen op een stunt met 0-0. Een moeilijke opgave voor de Belgen, want op papier is het niveauverschil tussen beide landen groot. Mits winst zijn de Fransen bovendien al zeker van een plaats in de kwartfinales. Hieronder vijf speelsters waar de Red Flames van moeten opletten.

Wendie Renard

Heeft veel spelinzicht en ook een goede lange bal. De 32-jarige rijzige centrale verdediger van Lyon won in haar carrière al acht (!) keer de Champions League en vijftien (!) keer de Franse titel. Ze is dan ook een absoluut icoon in Frankrijk en draagt de kapiteinsband bij Les Bleues en bij haar ploeg Lyon. Renard wordt aanzien als de beste verdediger ooit in het vrouwenvoetbal. “Virgil van Dijk is de Wendie Renard van het mannenvoetbal, niet omgekeerd”, zei Janice Cayman dit EK al over haar ploegmaat bij Lyon. Onze diepe spits Tessa Wullaert is dus gewaarschuwd.

Wendie Renard. — © ISOPIX

Marie-Antoinette Katoto

Als de Fransen het EK winnen, zal naast Renard ook Katoto een grote kans maken op de Gouden Bal. De spits van PSG werd afgelopen seizoen al uitgeroepen tot beste speelster van Frankrijk, waar ze topscorer in de Ligue 1 werd, en is pas 23 jaar oud. Haar grote doorbraak wordt op dit EK verwacht. Tegen Italië scoorde ze al meteen. Een rijzende ster.

Katoto. — © AFP

Grace Geroyo

De 25-jarige middenvelder van PSG maakte ook indruk tegen Italië. Met een hattrick had zij een groot aandeel in de 5-1-zege tegen de Italianen en toonde ze meteen dat ze de weg naar het doel kent. Is een van de leiders van de Fransen en is bij PSG zelfs kapitein. Is een goede afwerker en een koele kikker voor doel. Doet ook verdedigend haar werk op het middenveld.

Pauline Peyraud-Magnin

Als de Belgen eens de bal zullen hebben tegen Frankrijk én aan de overkant geraken, is de kans groot dat ze op doelvrouw Pauline Peyraud-Magnin zullen stuiten. De doelvrouw van Les Bleues toonde zich sterk tegen Italië en noemt zichzelf de Hulk op het veld. Niet iemand die je zomaar passeert dus. Ze is bovendien de duurste keeper in het vrouwenvoetbal sinds ze in 2021 Atletico Madrid verliet voor Juventus. Frankrijk kreeg tijdens de acht EK-kwalificatiewedstrijden geen enkel doelpunt tegen.

Peyraud-Magnin. — © ISOPIX

Delphine Cascarino

Ook zij scoorde tegen Italië in de eerste EK-wedstrijd van de Fransen in Engeland. Heeft een goed afstandsschot en kan als linkerwinger ook een goede voorzet trappen. Is bovendien snel, de Flames zullen dus wakker moeten zijn. Speelt bij haar club Lyon eigenlijk als rechterwinger, maar kan dus op beide flanken uit de voeten als aanvaller.