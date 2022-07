Inwoners Pepinster dreigen jaar na de ramp onteigend te worden: “Ze pakken ons alles af”

Om een ramp als vorige zomer in de toekomst te vermijden, moet Pepinster grote veranderingen ondergaan. Er zullen zones worden gecreëerd waar het overtollige water naartoe kan bij zware regenval. Maar in die gebieden staan vandaag nog steeds huizen. Vertrekken, dat zien de inwoners niet zitten. “We hebben deze plek gekozen, dit is ons paradijs. Maar nu pakken ze ons alles af”, klinkt het.

Pepinster, waar twee rivieren elkaar tegenkomen, was vorig jaar duidelijk het centrum van de overstromingen. Om te voorkomen dat het stadje langs de Vesder en de Hoëgne nooit nog zo hard getroffen wordt, moeten er zones gecreëerd worden waar het water terechtkan bij overstromingsgevaar. “Er zijn twee studies waarvan eentje in opdracht van het Waals Gewest. En die tonen aan dat die zones er moeten komen, voor de veiligheid van Pepinster en van de mensen die nu in die zones wonen”, zegt de burgemeester van Pepinster Philippe Godin.

De gemeente is bereid de huizen in die zones over te kopen, voor een prijs die overeenkomt met de waarde van het huis voor de overstromingen, ondanks de vele renovaties die sindsdien gedaan werden. Kan het niet op deze manier, dan waarschuwt burgemeester Philippe Godin dat onteigening de enige optie is.

