Belgische toeriste (20) verkracht in toiletten van Italiaanse beachclub

Gallipoli is een toeristische trekpleister in de Zuid-Italiaanse regio Puglia, in de hak van de laars. — © Shutterstock

Een Belgische toeriste van 20 jaar is afgelopen zondag verkracht in de toiletten van een beachclub in het Zuid-Italiaanse Gallipoli, zo melden lokale media. Er werden al twee verdachten opgepakt.

De feiten speelden zich zondagavond rond 22 uur af. De Belgische vrouw stond in de toiletten, nog even te wachten op haar vriendin die nog in een wc-hokje zat, toen ze werd aangevallen door twee jongemannen. “Ze drukten me tegen de muur en hielden mijn mond dicht om te voorkomen dat ik zou schreeuwen”, zo getuigt het slachtoffer in de lokale media. “Mijn hoofd tolde, ik kon niet meer ademen. Ik probeerde nog te ontsnappen, maar ik raakte niet weg.”

Pas na twintig minuten werd de Belgische uit de greep van haar aanvallers gered door haar vrienden en enkele medewerkers van de security. Vervolgens werd ze naar het ziekenhuis gebracht en werd de politie verwittigd.

De twee verdachten bleken Italiaanse jongemannen die ook in Gallipoli op vakantie waren: Giulio Pantanelli (afhankelijk van de bron 19, 20 of 21 jaar) en Luigi Capasso (26 of 27 jaar). Ze konden makkelijk worden opgespoord en opgepakt. Toen de agenten ter plaatse kwamen, zaten de twee – in een overduidelijk dronken toestand – nog altijd in de beachclub.

In een verklaring aan de speurders zeiden ze echter dat ze niemand verkracht hadden, maar dat het om “seks met wederzijdse toestemming” ging. In het ziekenhuis troffen de artsen echter blauwe plekken en andere tekenen van seksueel geweld aan bij het slachtoffer.

De twee verdachten moeten zich donderdag verantwoorden voor de onderzoeksrechter in de gevangenis van Lecce.