Kevin Spacey pleit onschuldig in Britse rechtszaak over seksueel misbruik

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey heeft donderdag in Londen onschuldig gepleit in een rechtszaak over beschuldigingen van seksueel misbruik. Hij wordt verdacht van vijf zedendelicten tegen drie mannen.

De 62-jarige acteur, onder meer bekend van ‘American Beauty’ en ‘House of Cards’, wordt beschuldigd van vier gevallen van aanranding en één geval van “penetratie zonder toestemming”. De feiten zouden tussen 2005 en 2013 hebben plaatsgevonden in Londen en in Gloucestershire, in het westen van Engeland. Spacey was toen artistiek directeur van het Londense theater ‘The Old Vic’. De slachtoffers zijn vandaag tussen 30 en 50 jaar oud.

Tijdens een eerste zitting in juni zei Patrick Gibbs, de advocaat van Spacey, dat zijn cliënt elke criminele beschuldiging resoluut verwerpt. Toen was de acteur zelf ook aanwezig, maar hij sprak toen enkel om zijn naam en geboortedatum te bevestigen. Het proces tegen Spacey begint op 6 juni 2023, en zal naar verwachting twee tot vier weken duren.

Onder vuur

De Hollywood-acteur werd in 2017 in de marge van het #MeToo-debat door meerdere mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zorgde ervoor dat de acteur kort daarna moest vertrekken uit de populaire Netflix-serie ‘House of Cards’. ‘The Old Vic’ meldde twintig klachten van ongepast gedrag tegen de Amerikaan en ook medewerkers van de set van ‘House of Cards’ beschuldigden hem van seksuele intimidatie.

Meerdere zaken werden geschikt en geseponeerd, maar er bleef wel een onderzoek naar de acteur lopen. Een rechter besliste in 2021 ook dat hij 31 miljoen dollar (destijds circa 27,6 miljoen euro) schadevergoeding moest betalen aan productiehuis MRC.