Jacht loopt vast op zandbank en dreigt te kantelen: opvarenden door brandweer van boord gehaald

Op de aansluiting van de Rupel en Nete in Rumst is donderdagmiddag een plezierjacht in de problemen gekomen. Bij het uitkomen van een bocht liep het vaartuig vast op een zandbank. De Nederlandse opvarenden werden door de brandweer van boord gehaald. Het is nu wachten op hoog water vooraleer het jacht kan worden losgetrokken.

Kort voor de middag kregen de hulpdiensten een melding van een jacht dat was vastgevaren op een zandbank en dreigde de kapseizen. Dat gebeurde vlak bij de Veerstraat in Rumst, waar de Nete en de Rupel samenvloeien. Bij aankomst van de brandweer zaten de twee Nederlandse opvarenden nog aan boord van het jacht. (Lees verder onder de foto’s)

De twee opvarenden zaten helemaal onder het slijk omdat ze door de modder moesten ploeteren. — © rr

De brandweer maakten de twee opvarenden ‘moddervrij’. — © rr

De brandweer haalde hen van boord en begeleidde de twee door de modder naar de oever van de rivier. Daar werden de twee Nederlanders met een speciale brancard naar boven gebracht omdat het er heel steil was en de oever helemaal begroeid was met brandnetels en andere planten. Eenmaal boven spoot de brandweer het slijk van de benen en voeten van de slachtoffers. De twee bleven wel ongedeerd. (Lees verder onder de foto)

Het is nu afwachten tot het water stijgt vooraleer het jacht kan verder varen. — © rr

Goed geholpen

“We waren de Nete aan het afvaren en bij het uitkomen van een bocht zijn we op een zandbank terechtgekomen. We konden niet meer voor- of achteruit”, zegt de Nederlandse schipper. “Uiteindelijk hebben we de brandweer gebeld en die heeft ons aan land gebracht. Heel veel lof voor die mensen. De manier waar op ze ons geholpen hebben was echt professioneel.”

Dieptemeter

Het ongeval gebeurde bij laagtij. “Het waterpeil stond inderdaad vrij laag, maar we hielden onze dieptemeter in de gaten. Er was continu voldoende water onder de kiel en we konden vlot doorvaren. Alles leek goed te gaan en plots zaten we helemaal vast. De zandbank hebben we niet zien aankomen en er was ook nergens een melding van gemaakt.” (Lees verder onder de foto)

© rr

Het is wachten tot het water weer begint te stijgen. De brandweer zal het jacht vastmaken zodat het niet kan afdrijven. Wellicht liep het vaartuig ook geen schade op en kunnen de Nederlanders hun tocht richting Zeekanaal spoedig verder zetten. tdk