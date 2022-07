Kernreactor Doel 3 wordt afgekoppeld in nacht van 23 op 24 september

Reden is de splijtstofcyclus, die aan bepaalde beperkingen is onderworpen, die in die periode afloopt. “Na de laatste stop voor onderhoud, vorige zomer, werd de centrale iets vroeger weer opgestart”, legt Scheerlinck uit. “Er zijn nog analyses gemaakt om na te gaan of de reactor toch tot 30 september opengehouden kon worden, maar dat bleek niet het geval.”

Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir brak donderdag nog een lans om Doel 3 en Tihange 2 langer open te houden, om de energiebevoorrading te garanderen. De sluiting van die reactor in Tihange staat gepland voor 1 februari volgend jaar.