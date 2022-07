Honderden aanhangers van Iraanse oppositie protesteren in Brussel tegen Irandeal

Enkele honderden aanhangers van de Iraanse oppositie hebben donderdagvoormiddag in Brussel betoogd tegen de mogelijke uitlevering van de veroordeelde terrorist Assadollah Assadi aan het regime in Iran. Volgens de Nationale Raad voor het Verzet in Iran (NCRI), de oppositiegroep die de betoging organiseerde, zakten er zo’n tweeduizend betogers af naar Brussel, de politie hield het op een achthonderdtal.

De Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen keurde vorige week een omstreden wetsontwerp goed dat het mogelijk maakt dat België en Iran gevangenen aan elkaar uitleveren. De deal kan het pad effenen voor een gevangenenruil met Iran en is omstreden omdat Teheran zou ijveren voor de vrijlating van de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi, die vorig jaar in ons land tot twintig jaar cel werd veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij een verijdelde bomaanslag in Parijs. De Belgische regering ijvert dan weer voor de vrijlating van een Belgische ngo-medewerker die sinds februari in de cel zit in Teheran. Volgende week staat het wetsontwerp op de agenda van de plenaire vergadering.

In de aanloop naar die stemming wilde de Iraanse oppositie zijn stem laten horen en dat deden ze donderdagvoormiddag dus met enkele honderden. Voor een groot scherm, met een professionele filmcrew, verzamelden de aanhangers van de Nationale Raad voor het Verzet in Iran (NCRI) op het Surlet de Chokierplein, op een steenworp van het federaal parlement. De NCRI is een oppositiegroep die wordt gedomineerd door de Iraanse Volksmoedjahedien (MEK), een verzetsbeweging die het Iraanse regime als terreurgroep bestempelt. Met honderden vlaggen, spandoeken, bordjes en ballonnen uitten ze hun onvrede over de mogelijke uitlevering van Assadi. “Assadi terrorist, laat terrorist niet vrij”, riepen de betogers, velen afkomstig uit buurlanden Frankrijk, Duitsland en Luxemburg.

Op het grote scherm werd een toespraak uitgezonden van Maryam Rajavi, de leidster van de NCRI, die in Parijs het voornaamste doelwit zou geweest zijn van Assadi. Zij voerde aan dat onderhandelen met het Iraanse regime over gijzelaars “één stap vooruit en honderd stappen terug” is en waarschuwde dat “elke Europese en Amerikaanse burger in Iran de volgende gijzelaar kan worden”.

Daarna klommen Kamerleden Koen Metsu en Theo Francken (N-VA) op het podium om hun steun te betuigen. Francken, die luid toegejuicht werd, maande zijn toehoorders aan om druk te zetten op de parlementsleden van de oppositie, opdat die “tegen zouden stemmen, zich zouden onthouden of gewoon niet zouden komen opdagen voor de stemming”. Francken sprak van een “moreel dilemma”, maar hij is vooral bezorgd dat een deal met Iran het regime zou aanmoedigen om nog meer onschuldigen in de cel te gooien of dissidenten aan te pakken.

Behzad Naziri, lid van de NCRI, zei in de marge van de betoging dat veel van de aanwezigen donderdag ook aanwezig waren op de bijeenkomst in Parijs waar Assadi zijn aanslag had moeten plegen. “Zij rekenden op België als rechtsstaat”, zegt Naziri. “Ze dachten niet dat een religieuze dictatuur zijn wil zou kunnen dicteren. Want dat is wat er nu aan het gebeuren is.” Naziri noemde het exemplarisch dat België een diplomaat die zich schuldig maakte aan terrorisme heeft veroordeeld, maar dat wordt volgens hem nu “in diskrediet” gebracht. Hij waarschuwde ook dat er nog Europeanen in Iran als pasmunt gebruikt zouden worden door het Iraanse regime.

Na enkel toespraken trokken de betogers in stoet via het Vrijheidsplein naar het Graf van de Onbekende Soldaat, aan de voet van de Congreskolom, om weer rechtsomkeer te maken richting het Surlet de Chokierpleinplein. De betoging verliep zonder noemenswaardige incidenten. In de marge van de betoging was er nog een demonstratie van enkele tientallen linkse Iraniërs, die los van de NCRI wilden protesteren. Ook dondernamiddag is er nog een kleinere betoging gepland van Iraanse oppositie.