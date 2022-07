Reddingsdiensten waarschuwen voor hoogwater en springtij dit weekend: “Alleen beperkt deel van strand beschikbaar”

Het wordt warm, dus tienduizenden mensen zullen komend weekend naar de kust en het strand trekken. Maar provinciebedrijf Westtoer waarschuwt: in de namiddag zal er maar een beperkt deel van het strand beschikbaar zijn. Tussen 15 en 17 uur is het namelijk hoogwater met springtij, waardoor alleen het mul zand beschikbaar is voor zonnebaders. “Dat betekent dat er op dat moment een beperkter deel van het strand beschikbaar zal zijn en dat de waterstanden bij vloed ook extra hoog zullen zijn”, aldus Mieke Dumont van Westtoer. “Mensen die zich in de loop van de dag al op het strand hebben geïnstalleerd, dicht bij de waterlijn, houden er best rekening mee dat ze bij opkomende vloed hun plek zullen moeten verlaten.”

Sterke onderstroom

De kustbarometer zal beschikbaar zijn om een goede spreiding te voorzien: kustgangers kunnen daar opzoeken waar er minder volk is. De reddingsdiensten van IKWV roepen op om de instructies van de strandredders op te volgen en alleen te baden in de bewaakte zones. Springtij bij hoogwater betekent namelijk ook vaak een sterke onderstroom.