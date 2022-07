Noodcomité van WHO komt op 21 juli bijeen om uitbraak apenpokken te bespreken

Het Noodcomité van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blaast op donderdag 21 juli verzamelen om de wereldwijde uitbraak van het apenpokkenvirus te bespreken. Dat heeft de WHO donderdag gemeld in een persbericht. Het Noodcomité zal onder meer bespreken of de uitbraak moet worden omschreven als “medische noodsituatie van internationale reikwijdte”, het hoogste alarmniveau van de organisatie.