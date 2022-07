Huisarts die weigerde mondmasker te dragen krijgt mildere straf in beroep

De Tongerse huisarts Clo Cornelissen krijgt in beroep drie maanden cel met uitstel omdat ze als arts weigerde een mondmasker te dragen tijdens de coronagolf. Eerder werd ze veroordeeld tot een straf die dubbel zo lang was.

De huisdokter ging in beroep tegen een eerdere veroordeling in Tongeren voor feiten tussen 1 juni 2020 en 28 oktober 2020. Ze weigerde als arts een mondmasker te dragen tijdens de consultaties met haar patiënten tijdens de coronapandemie.

Verbalisanten stelden vast dat ze in haar wachtkamer een affiche had opgehangen en ondertekend waarin ze verklaarde waarom ze geen mondmasker wilde dragen. “Beste patiënten, ik deed dit wel in de lente uit voorzichtigheid, omdat we niet wisten wat er op ons afkwam”, zo schreef ze. “Inmiddels weten we dat dit geen killervirus is. Dat de maatregelen ernstigere bijwerkingen hebben en in de toekomst extra mensenlevens zullen kosten. (…) Ons immuunsysteem is perfect in staat om ons te beschermen.”

De eerste rechter gaf haar een straf van zes maanden met uitstel en legde haar een boete van 20.000 euro op.

Cornelissen ging hiertegen in beroep en vocht haar standpunt vorige maand opnieuw aan. Ze maakte de rechter, samen met haar raadsman Verstraeten, opnieuw duidelijk waarom ze niet gelooft in de werking van een mondmasker. Volgens haar is het niet bewezen dat een mondmasker voldoende bescherming biedt tegen het virus en zelfs extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt: “Tijdens de eerste golf heb ik altijd een FFP2-masker gedragen. Maar vanaf de tweede golf merkte ik dat zo’n masker mijn zuurstofinname beperkte. Ik kon ook minder vlot communiceren met mijn patiënten en mijn immuniteit daalde.”

“Disproportionele maatregelen”

Cornelissen is van mening dat je als mens het recht hebt om te kiezen om zelf immuniteit tegen corona op te bouwen. “Ik heb nu drie keer corona gehad en ik kan er nu tegen”, zo klonk het.

De raadsman van de dokteres vroeg dan ook de vrijspraak en wijst op het feit dat de opgelegde maatregelen door de regering disproportioneel waren. Bovendien wees meester Verstraeten ook op het feit dat het verplicht dragen van een mondmasker een schending is van het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens, meer bepaald een schending van de kledingvoorschriften. “Het beperkt uw privéleven”, zo klonk het. “Men moet kijken of deze maatregel effectief werkt en of er geen andere mogelijkheden zijn.”

Voorbeeldfunctie

Volgens de Tongerse beroepsrechter zijn haar argumenten echter niet overtuigend. “Beklaagde had als huisarts een voorbeeldfunctie. Door haar eigen inzichten voorop te stellen heeft ze niet alleen onnodig verwarring gezaaid bij haar patiënten, maar tevens ook hun gezondheid in gevaar gebracht.”

Ook het argument dat ze al drie keer besmet raakte nog voor de vaccinatiecampagne van start ging en zo de nodige immuniteit had opgebouwd, veegt de rechter van tafel. “Ze diende zich ervan bewust te zijn dat wanneer zij besmet werd, zij gedurende de incubatieperiode van het virus en voor de verschijning van symptomen, reeds besmettelijk kon zijn voor haar patiënten. Stellen dat zij geen COVID gerelateerde overlijdens heeft gekend onder haar patiënten, is dan ook een vals argument. Zij heeft geen zicht op wie ze besmet heeft, op welke wijze ze haar patiënten en diens familieleden in contact heeft gebracht met het virus en wat de gevolgen zijn geweest.”

Toch kreeg Cornelissen donderdagochtend een mildere straf. De beroepsrechter oordeelde dat de eerste rechter een onwettige straf uitsprak en dat de inbreuken waarvoor Cornelissen vervolgd werd, slechts bestraft kunnen worden met een maximumstraf van 3 maanden en een geldboete van 4.000 euro.

Doktersbriefjes

De vrouw is al langer strijdvaardig om dat standpunt uit te dragen als arts en kwam daarom al meermaals in de media. Zo kwam de dokter eerder al in opspraak toen er een klacht tegen haar werd ingediend omdat ze haar patiënten afraadde zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Eind 2021 belandde ze opnieuw in het midden van een storm toen bleek dat ze doktersbriefjes tegen de mondmaskerplicht voor kinderen uitschreef. “De aanleiding was een van mijn patiëntjes die na een uur met het mondmasker was flauwgevallen”, vertelde ze toen.