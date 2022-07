Inwoners ongerust nadat ze brief krijgen die hen beschuldigt van pedofilie

Woensdag kreeg de lokale politie van Sint-Niklaas meerdere meldingen van ongeruste bewoners, die een brief of mail over afpersing hadden ontvangen die aan hen gericht was. “Het gaat om oplichting, we vragen met aandrang om niet in te gaan op de brief en niet op de link in de mail te klikken”, vertelt Kim Maes van de lokale politie.

In de brief wordt de persoon in kwestie beschuldigd van een hele resem zedenfeiten. “De brief komt niet van ons en blinkt uit door zijn amateurisme en schrijffouten. Toch zijn de mensen ongerust omdat het om een gevoelig onderwerp gaat”, klinkt het bij de politie. “Het is een probleem dat gekend is bij ons en eigenlijk al jaren aan de gang is. Af en toe steekt het weer de kop op. Gisteren kreeg onze meldkamer opmerkelijk veel meldingen hierover, vandaar dat we de mensen via onze sociale media nogmaals oproepen om niet in te gaan op de brief.”

Er wordt initieel niet gevraagd om een bedrag of zogezegde boete te betalen, dit gebeurt pas in een tweede fase nadat iemand op de brief reageert. “Als de burgers dan om geld gevraagd worden, beginnen ze toch te twijfelen”, vertelt Kim Maes. “We zijn tevreden dat onze burgers een goeie reflex hebben om bij de minste twijfel eerst naar ons te bellen. We hebben tot hiertoe geen weet van mensen die al zijn opgelicht en effectief een bedrag betaald hebben. Momenteel zijn de recherche en Safe on Web ingeschakeld om de zaak te onderzoeken maar voorlopig is er nog geen verdachte in zicht.”