ONZE PROGNOSE. Eupen (16de): “Bernd Storck kan doen waar hij het beste in is: strijden tegen de degradatie”

De stages zitten erop, de spelers halen stilaan hun beste vorm en de dagen tot de competitiestart minderen. Nieuwsblad Sport ging te rade bij haar voetbalredacteurs en kwam terug met de finale rangschikking van het seizoen 2022-2023. Of toch hoe wij die voorspellen. Vandaag het nummer 16: Eupen. “Na zijn mislukte passage bij Genk krijgt Bernd Storck bij Eupen de kans om te doen waar hij het beste in is: strijden tegen de degradatie.”

Grootste aanwinst

Met acht aanwinsten was Eupen één van de meer bedrijvige eersteklassers op de transfermarkt, maar echte bekende namen zitten er niet tussen de nieuwkomers. Tenzij u zich Australisch international Jason Davidson (31) herinnert van op het WK 2014 in Brazilië. De ervaren linksback maakte transfervrij de oversteek van Melbourne Victory naar de Kehrweg. De belangrijkste aanwinst van de Panda‘s vinden we niet op het veld, maar in de dug-out. Na zijn mislukte passage bij Genk krijgt Bernd Storck (59) bij Eupen de kans om te doen waar hij het beste in is: strijden tegen de degradatie.

Grootste verlies

Met achttien (!) vertrekkers nam Eupen afscheid van driekwart van zijn spelerskern. Onder hen ook vertrouwde gezichten als kapitein Jordi Amat (Johor DT), Jens Cools (zonder club), Andreas Beck (zonder club), Benoît Poulain (zonder club) en Julien Ngoy (KV Mechelen). De grootste sportieve aderlating voor de Oostkantonners is echter de transfer van Emmanuel Agbadou (25) naar Stade Reims. De Ivoriaanse krachtpatser groeide de afgelopen twee seizoenen uit tot een revelatie in de Eupense achterhoede en schopte het zelfs tot bij de Ivoriaanse nationale ploeg. Zijn vertrek bracht Eupen wel de nodige miljoenen op om de selectie grondig op te frissen.

© BELGA

Waarom de 16de plaats?

Omdat de spelerskern tot op heden eerder verzwakt is dan versterkt en Eupen vorig seizoen al weinig overschot had. Alleen door hun geweldige seizoensstart (20 op 30) wisten de Panda‘s toen de degradatie te ontlopen. De puntenoogst tijdens de rest van het seizoen (12 op 60) was zelfs dramatischer dan die van Beerschot (14 op 60).

In de voorbije zes seizoenen heeft Eupen wel wat ervaring opgedaan in het strijden tegen de degradatie, maar in een seizoen met drie zakkers belooft het dit jaar toch extra spannend te worden aan de Kehrweg. De club liet bovendien een aantal ervaren krachten vertrekken (Cools, Amat, Beck, Heris, Ngoy) en haalde onervaren Belgische youngsters (Van Genechten, Paeshuyse) en onbekende buitenlanders (Charles-Cook, Gorenc, Kral, Christie-Davis) in hun plaats. Hoewel Storck bij Moeskroen en Cercle Brugge al bewezen heeft dat hij mirakels kan verrichten met beperkte middelen, zijn verdere versterkingen sowieso vereist om met een gerust gevoel aan het seizoen te beginnen.

Daartegenover staat wel dat Eupen troeven in handen heeft waar de rechtstreekse degradatieconcurrenten alleen maar van kunnen dromen. Spelers als Smail Prevljak en Stef Peeters zouden niet misstaan bij een Belgische (sub)topper, maar blijven vooralsnog hun carrière verderzetten in de Oostkantons. Bij Eupen moeten ze hopen dat daar deze zomer geen verandering meer in komt, want hun doelpunten en assists zullen broodnodig zijn in het gevecht tegen de degradatie.