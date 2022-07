Daar is hij weer! Eden Hazard meldt zich op training bij Real Madrid (en hij staat scherp deze keer)

Hazard miste door een operatie aan de enkel - een plaatje dat hem al jaren hinderde moest verwijderd worden - eind vorig seizoen heel wat wedstrijden, maar was er wel bij toen Real zegevierde in de Champions League. Daarna maakte de winger in de Nations League bij de Rode Duivels heel wat minuten. In de wedstrijd tegen Polen was hij goed voor een assist.

Hazard gaf op een persconferentie toen ook duidelijkheid over zijn toekomst. Hij gaf aan dat een vertrek bij Real deze zomer niet aan de orde is. “Ik heb er nooit aan gedacht om te vertrekken. Ik wilde niet vertrekken. Ik weet dat ik iets kan bijbrengen als ik op mijn niveau geraak. Ik moet gewoon weer spelen om de oude, de echte Eden Hazard te worden.”

En dat blijkt nu dus, want Hazard begint met de Koninklijke gewoon aan de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. En deze zomer doet hij dat in perfecte vorm. Dat was vorige seizoenen al wel eens anders. Zeker het eerste jaar bij Real kreeg Hazard met flinke kritiek af te rekenen omdat hij met overwicht uit vakantie terugkeerde.

