Man (45) sticht brand in flat van ex-vriendin, maar mag naar huis met enkelband

Al vrij snel werd duidelijk dat Puttenaar D.V. mogelijk iets te maken had met de brand in het appartement. Een getuige herkende de man toen hij het appartementsgebouw enkele minuten voor het opmerken van de brand verliet. Vooral de tattoo op zijn been gaf de doorslag dat het om een ex-vriend van de bewoonster ging. De kerel stapte doodkalm naar buiten en wandelde weg richting Hendrik Van Beethovenlaan.

Omdat de buurtbewoner het zaakje niet vertrouwde had hij ongemerkt een foto gemaakt van de man en die aan de politie getoond. Zo kwam het onderzoek in een stroomversnelling terecht. Amper enkele uren na de brand trof dezelfde omwonende ook de auto van de man aan in de buurt van het Lijsternest. De politie bevestigde een wielklem aan het voertuig en kon D.V. uiteindelijk in de loop van woensdagochtend aantreffen en arresteren.

Motief

Waarom de man de brand zou hebben gesticht is nog niet helemaal duidelijk. “Over het motief en de context van de feiten communiceren we voorlopig niet. Temeer omdat het onderzoek nog in volle gang is”, reageert Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket.

Alles wijst er wel op dat de verdachte de relatiebreuk met de vrouw niet kon verkroppen en haar daarom viseerde. Volgens omwonenden zou D.V. al eerder agressief hebben gereageerd tegen de vrouw. Enkele dagen voor de brandstichting werd er ook een grote kras aangebracht op de auto van het slachtoffer. De politie onderzoekt nu of het vandalisme ook door dezelfde man werd gepleegd. (Lees verder onder de foto)

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle maar in de flat is grote rookschade. — © rr

D.V. wordt verdacht van brandstichting in een gebouw waar een vermoeden was van menselijke aanwezigheid. Vermoedelijk kon hij het appartement betreden omdat hij in het bezit was van een sleutel. Hoe hij die in zijn bezit heeft gekregen wordt ook verder onderzocht.

De kerel werd woensdagnamiddag nog voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen. Die besliste om de man aan te houden. Voorlopig is hij opgesloten in de gevangenis maar eerstdaags mag hij zijn voorhechtenis voort thuis uitzitten onder de modaliteit van het elektronisch toezicht. Het gerechtelijke onderzoek wordt de komende dagen ook verdergezet.

Facebook

Opvallend was dat de man kort na de brandstichting actief was op sociale media. Berichten over de brand postte hij niet, maar hij bewerkte wel zijn profielfoto op Facebook. Alsof er een uurtje eerder niets speciaals was gebeurd. tdk