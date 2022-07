Omstreden deal met Iran beroert opnieuw gemoederen in de Kamer: “Eindelijk besef dat het een duivelspact is”

Het omstreden wetsontwerp dat het mogelijk maakt dat België en Iran gevangenen aan elkaar uitleveren, zorgde donderdagmiddag opnieuw voor stevige discussies in de Kamer. De Irandeal kon in principe donderdagavond al worden gestemd, maar komt uiteindelijk pas volgende week op de agenda.

Het verdrag met Iran kan het pad effenen voor een gevangenenruil met Iran, en is omstreden omdat Teheran zou ijveren voor de vrijlating van de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi, die vorig jaar in ons land tot 20 jaar cel werd veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij een verijdelde bomaanslag in Parijs. De Belgische regering ijvert dan weer voor de vrijlating van een Belgische ngo-medewerker die sinds februari in de cel zit in Teheran.

De tekst zit vervat in een wetsontwerp van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) waarmee het parlement, als het zijn goedkeuring geeft, instemt met nog vier andere internationale akten.

Het ontwerp had donderdag gestemd kunnen worden in de plenaire vergadering van de Kamer, maar stond niet op de agenda omdat het verslag van de werkzaamheden in de Commissie Buitenlandse Betrekkingen op vraag van de oppositie nog moest worden goedgekeurd, en dat gebeurde pas woensdag. Van Quickenborne was er voorstander van om donderdag al plenair te stemmen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet.

“Duivelspact”

N-VA-fractieleider Peter De Roover was daar niet ontevreden mee. “Misschien komt er eindelijk enig besef dat dit een duivelspact is”, zei hij tijdens het vragenuurtje.

Ook Georges Dallemagne (cdH) en Ellen Samyn (Vlaams Belang) lieten hun ongenoegen over de tekst opnieuw blijken. “De internationale geloofwaardigheid van België stelt al niet veel voor, maar als dit geratificeerd wordt zakt ze onder de grond”, zei Samyn.

Premier Alexander De Croo, die tijdens de afwezigheid van Sophie Wilmès ook bevoegd is voor Buitenlandse Zaken, herhaalde dat ons land er alles aan wil doen om Belgen die in het buitenland onschuldig in de gevangenis “niet te laten vallen”.

Van de golf van kritiek uit het buitenland waar onder meer De Roover gewag van maakte, is volgens De Croo geen sprake. “Geen enkele van mijn collega’s heeft mij hierover gecontacteerd, evenmin als de andere betrokken ministers.”