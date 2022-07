Euro valt duidelijk onder dollar

De euro is donderdag duidelijk onder pariteit met de dollar gevallen. De Europese eenheidsmunt zakte tot 0,9952 dollar, nog steeds het laagste peil in twintig jaar.

Het was donderdag vooral de dollar die sterker werd, dankzij de verdere renteverhoging die er in de Verenigde Staten zit aan te komen. De Japanse yen bijvoorbeeld verzwakte tot 139,39 yen voor een dollar, dat was geleden van de economische crisis in 1998. En voor een Britse pond werd 1,176 dollar neergeteld, het laagste peil sinds 2020.

De koers van de euro was woensdagnamiddag voor de eerste keer in twintig jaar onder die van de dollar gedaald. Toen was dat slechts kortstondig.

“De dollar krijgt vleugels omdat de markten wedden op hogere rentestijgingen door de Federal Reserve (het Amerikaanse stelsel van centrale banken)”, aldus analiste Fiona Cincotta van City Index. Met renteverhogingen bestrijdt de Fed de torenhoge inflatie, die in juni steeg tot 9,1 procent, het hoogste niveau sinds 1981. Sommige beleggers denken dat de Fed de rente met een vol procentpunt in één keer zal verhogen.

