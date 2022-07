Mario Draghi neemt ontslag als Italiaans premier

De voormalige voorzitter van de Europese Centrale Bank had eerder aangegeven te zullen opstappen als coalitiepartner Vijfsterrenbeweging niet zou instemmen met een pakket aan steunmaatregelen. Donderdag kondigde de anti-establishmentpartij aan de stemming in de Senaat te zullen boycotten, waarna Draghi de handdoek in de ring gooide.

De stemming had betrekking op een steunpakket ter waarde van tien miljard euro. Dat moest dienen om gezinnen en bedrijven te beschermen tegen de torenhoge inflatie. De Vijfsterrenbeweging vond het pakket echter te mager, waardoor het de stemming besloot te boycotten.

De 74-jarige Draghi trok daarna naar president Sergio Mattarella, waarna hij zijn ministerraad bijeen riep. Daar kondigde hij zijn ontslag aan.

Draghi werd binnen zijn brede coalitie al maanden onder druk gezet door verschillende partijen om de economische hervormingen af te zwakken en zijn regering te herschikken. Met zijn ontslag komt het land nog meer in de politieke instabiliteit terecht. Italië heeft namelijk ook af te rekenen met een energiecrisis, droogte en een torenhoge staatsschuld.